Многие из нас любят макароны, но не все знают, как выбрать правильные, чтобы не испортить фигуру.

При выборе макаронных изделий, обращайте внимание на состав муки, из которой они изготовлены. Лучше отдавать предпочтение изделиям из твердых сортов пшеницы. Они имеют низкий гликемический индекс, поэтому медленно усваиваются и долго поддерживают чувство насыщения.

Обращайте внимание и на количество белка в составе – чем оно выше, тем лучше макароны утоляют голод. Белок поможет не переедать, а также сохранить мышечную массу при сбалансированной диете.

Так что выбирайте макароны с содержанием белка не менее 11 г на 100 г продукта, чтобы контролировать аппетит и не набирать лишний вес. А регулярные тренировки в сочетании с правильным питанием помогут сохранить стройную фигуру.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.