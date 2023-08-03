Диетолог рассказала о пользе слив

"Если у человека имеются проблемы с желудком: склонность к метеоризму, диарее, то со сливами лучше не перебарщивать, так как они могут вызвать ухудшение симптомов. Причиной этому также является клетчатка. При повышенной кислотности, гастрите и язвах сливами тоже лучше не злоупотреблять".