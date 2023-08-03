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Диетолог Гридина рассказала о полезных свойствах слив

Сливы полезны для памяти и пищеварения, а также они продлевают молодость. Об этом порталу Life рассказала диетолог Наталия Гридина.

Диетолог рассказала о пользе слив
© Unsplash

По словам специалиста, содержащееся во фрукте большое количество клетчатки способствует стабилизации работы ЖКТ и нормализации стула. Антиоксиданты в составе сливы, в свою очередь, препятствуют старению клеток организма. Кроме того, в ней содержится ряд витаминов, в том числе группы В, С и А.

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Однако стоит следить за потребляемыми порциями фрукта, предупреждает врач.

"Если у человека имеются проблемы с желудком: склонность к метеоризму, диарее, то со сливами лучше не перебарщивать, так как они могут вызвать ухудшение симптомов. Причиной этому также является клетчатка. При повышенной кислотности, гастрите и язвах сливами тоже лучше не злоупотреблять".

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