Диетолог рассказала о пользе слив

Диетолог Гридина рассказала о полезных свойствах слив
Сливы полезны для памяти и пищеварения, а также они продлевают молодость. Об этом порталу Life рассказала диетолог Наталия Гридина.
По словам специалиста, содержащееся во фрукте большое количество клетчатки способствует стабилизации работы ЖКТ и нормализации стула. Антиоксиданты в составе сливы, в свою очередь, препятствуют старению клеток организма. Кроме того, в ней содержится ряд витаминов, в том числе группы В, С и А.
Однако стоит следить за потребляемыми порциями фрукта, предупреждает врач.
"Если у человека имеются проблемы с желудком: склонность к метеоризму, диарее, то со сливами лучше не перебарщивать, так как они могут вызвать ухудшение симптомов. Причиной этому также является клетчатка. При повышенной кислотности, гастрите и язвах сливами тоже лучше не злоупотреблять".
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