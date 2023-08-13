Эксперт рассказала, как отличить настоящий чай от подделки

Чтобы определить, поддельный ли чай перед вами, стоит залить его холодной водой. Об этом рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова проекту "Здоровое-питание.рф".

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По словам эксперта, в холодной воде натуральный чай не сможет завариться даже через несколько часов и останется практически прозрачным. Однако подделка тут же ярко окрасится.

Екатерина Головкова отметила, что употреблять поддельный чай нельзя, поскольку он может содержать опасные для здоровья красители.

Перед покупкой чая стоит обратить внимание на его внешний вид и запах. У качественного листового чая хорошо скрученные листья.

Гранулированный черный чай отличается сферической или продолговатой формой. У прессованного — гладкая поверхность и ровные края. Цвет обязательно должен быть черным, без серых оттенков. Обратите внимание на отсутствие нежелательных примесей: чайной пыли, загрязнения, черешки, волокна.

Хороший черный чай обладает смолисто-цветочным или сладким ароматом. Любой чай очень хорошо впитывает посторонние запахи. Если вы почувствовали странный аромат, то это значит, что продукт хранили неправильно.