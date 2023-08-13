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Эксперт рассказала, как отличить настоящий чай от подделки

Чтобы определить, поддельный ли чай перед вами, стоит залить его холодной водой. Об этом рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова проекту "Здоровое-питание.рф".

Эксперт рассказала, как отличить настоящий чай от подделки
© Unsplash

По словам эксперта, в холодной воде натуральный чай не сможет завариться даже через несколько часов и останется практически прозрачным. Однако подделка тут же ярко окрасится.

Екатерина Головкова отметила, что употреблять поддельный чай нельзя, поскольку он может содержать опасные для здоровья красители.

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Перед покупкой чая стоит обратить внимание на его внешний вид и запах. У качественного листового чая хорошо скрученные листья.

Гранулированный черный чай отличается сферической или продолговатой формой. У прессованного — гладкая поверхность и ровные края. Цвет обязательно должен быть черным, без серых оттенков. Обратите внимание на отсутствие нежелательных примесей: чайной пыли, загрязнения, черешки, волокна.

Хороший черный чай обладает смолисто-цветочным или сладким ароматом. Любой чай очень хорошо впитывает посторонние запахи. Если вы почувствовали странный аромат, то это значит, что продукт хранили неправильно.

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