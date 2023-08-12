В Роспотребнадзоре заявили об опасности продуктов в уличных лавках

Продажа овощей и фруктов на уличных рынках или из автомашин на обочинах дорог может представлять опасность для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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Управление предупредило, что приобретение пищевых товаров на стихийных рынках или от торговцев на обочинах дорог может быть рискованным. Особенно это относится к тому, что такие торговцы часто не обладают медицинскими книжками и не соблюдают необходимые нормы гигиены. Кроме того, у них отсутствуют документы, подтверждающие происхождение и безопасность продуктов.

Покупателям рекомендуется запрашивать у продавцов как подтверждающие безопасность продукции документы, так и надежную информацию о ценах. В случае отсутствия такой информации, эксперты советуют задуматься, стоит ли рисковать здоровьем, приобретая товары у таких продавцов.