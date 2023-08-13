Эксперт рассказал, почему стоит покупать каштановый мед

Каштановый мед отличается густотой и хорошей влажностью. Об это изданию "РИА Новости" рассказал президент межрегионального союза пчеловодов России Александр Кукс.

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По словам Кукса, каштановый мед терпкий, горький и обладает насыщенным вкусом. При этом эксперт подчеркнул, что этот вид меда не стоит пить с чаем, поскольку они не сочетаются.

В урожае этого года содержится от 80 до 90% нектара. Это первый подобный сбор за последние 5-7 лет. Тем не менее из-за того, что урожай совсем небольшой, цены на него выше обычных.

"Стоимость начинается от 200 рублей за 100 грамм. Это дорого, потому что обычно мед (луговой, степной) стоит 300-350 рублей за килограмм", — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что в Краснодарском крае изготавливают мед из акации, который полезен своими гипоаллергенными свойствами. Его можно употреблять в пищу даже грудным детям.