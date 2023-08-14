Мед – не просто лакомство, но еще и источник различных полезных элементов, в том числе флавоноидов и органических кислот, которые являются антиоксидантами. Об этом "Известиям" рассказала терапевт Ирина Елфимова.

По словам специалиста, в его составе есть витамины группы В, А, С, К, цинк, магний, железо и другими нутриенты. Он также содержит натуральные сахара – фруктозу, глюкозу, мальтозу и сахарозу, воду и множество минералов.

Помимо этого, в состав меда входят пыльца, которая благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека, повышает иммунитет и помогает выровнять настроение при повышенной раздражительности, обратила внимание диетолог Ольга Лушникова.