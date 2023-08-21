Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему надо есть малосольные огурцы летом. Об этом пишет "Москва 24".

По словам медика, употребление продукта помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме, работу сердца и мышц. Малосольные огурцы восполняют потерю воды и электролитов во время потоотделения.

Помимо этого, они полезны в летнее время и для гипотоников. Из-за того, что в жару сосуды расширяются, артериальное давление может резко упасть.

Во время жары кровь устремляется на периферию, сосуды расширяются, и у тех, кто обычно страдает от низкого давления, оно падает еще больше. Даже появляется спутанность сознания, усталость. Елена Соломатина Врач-диетолог