Диетолог Соломатина рассказала о пользе малосольных огурцов летом
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему надо есть малосольные огурцы летом. Об этом пишет "Москва 24".
По словам медика, употребление продукта помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме, работу сердца и мышц. Малосольные огурцы восполняют потерю воды и электролитов во время потоотделения.
Помимо этого, они полезны в летнее время и для гипотоников. Из-за того, что в жару сосуды расширяются, артериальное давление может резко упасть.
Во время жары кровь устремляется на периферию, сосуды расширяются, и у тех, кто обычно страдает от низкого давления, оно падает еще больше. Даже появляется спутанность сознания, усталость.Елена СоломатинаВрач-диетолог
Если гипотоник съесть малосольный огурец, давление перестанет падать и состояние нормализуется, так как жидкость в организме задержится.