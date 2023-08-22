Диетолог назвала опасность злоупотребления картофелем

Избыточное употребление картофеля может способствовать набору лишнего веса и повышению риска развития сахарного диабета. Об этом информирует доктор медицинских наук и врач-диетолог Марият Мухина, делясь своими знаниями с Москвой 24.

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Одной из главных опасностей, связанных с картофелем, является его высокий гликемический индекс. Специалист подчеркивает, что если уровень глюкозы имеет индекс 100, то у жареного картофеля он составляет 95, у картофельного пюре – 90, а у чипсов – 80. Следовательно, картофель способен быстро повысить уровень глюкозы в крови, аналогично сахару.

Доктор Мухина предостерегает от ежедневного потребления больших порций картофеля, так как это может привести к развитию сахарного диабета. Кроме того, картофель является продуктом, богатым калориями – в 100 граммах овоща содержится 77 калорий. В случае отсутствия физической активности, избыточные углеводы могут превратиться в жир, вызвав значительный прирост массы тела.

Специалист также подчеркивает, что картофель обладает высоким содержанием крахмала, что может оказать негативное воздействие на организм. Особенно это актуально для жителей средней полосы, где часто наблюдается дефицит йода. Крахмал может влиять на усвоение этого важного микроэлемента, поэтому рекомендуется ограничивать потребление картофеля для предотвращения возможных негативных последствий.