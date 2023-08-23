Диетолог назвал продукты для борьбы со стрессом

Врач-диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский рассказал о продуктах, которые позволяют справиться со стрессом. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Он рассказал, что правильное питание помогает организму восполнить всех необходимые вещества, поэтому посоветовал следить за рационом в моменты тревожности. В нем должны быть магний и цинк, жирные кислоты омега-3 и омега-6, а также фолиевая кислота.

Наилучшая концентрация этих веществ содержится в фруктах, ягодах и зелени. Идеально подойдет шпинат, авокадо, апельсин, грейпфрут, клубника и мандарин. Все эти продукты должны составлять 1/4 рациона.

Жирные кислоты омега-3 и -6 сдержатся в рыбе и орехах. Лучше всего для восполнения этих веществ в организме употреблять скумбрию и сельдь, орехи и семечки можно выбирать любые.