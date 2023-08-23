Эксперт Медведев развеял миф о вреде маргарина
Смена технологии производства и переход на пальмовое масло сделали маргарин безопасным продуктом. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал профессор фармакологии МГУ им. Ломоносова, руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.
По словам специалиста, маргарины состоят из рафинированных растительных масел, в них сохраняется большая доля ненасыщенных жирных кислот. Именно они способствуют снижению уровня "плохого холестерина" в крови и улучшению работы кишечника.
"Современная наука мифы о вреде современных маргаринов не поддерживает. Но при этом необходимо помнить, что жиры, как источник энергии, должны составлять 30% суточного рациона", – обратил внимание профессор.
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