Смена технологии производства и переход на пальмовое масло сделали маргарин безопасным продуктом. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал профессор фармакологии МГУ им. Ломоносова, руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.

По словам специалиста, маргарины состоят из рафинированных растительных масел, в них сохраняется большая доля ненасыщенных жирных кислот. Именно они способствуют снижению уровня "плохого холестерина" в крови и улучшению работы кишечника.

"Современная наука мифы о вреде современных маргаринов не поддерживает. Но при этом необходимо помнить, что жиры, как источник энергии, должны составлять 30% суточного рациона", – обратил внимание профессор.