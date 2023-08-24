Диетолог рассказала об особой опасности употребления чипсов

Во всех жареных продуктах, в том числе и в чипсах, содержатся канцерогены. Поэтому, специалисты не рекомендуют злоупотреблять этим перекусом. Об этом рассказала врач-диетолог Лидия Ионова «Общественной службе новостей».

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По словам специалиста, вредность любого продукта определяется не только его составом, но и тем, как часто он употребляется в пищу.

«Если человек регулярно ест продукт, содержащий канцерогены, то, конечно, это может негативно сказаться на его здоровье», — считает эксперт.

Диетолог отметила, что в чипсах и вовсе нет ничего полезного для организма, потому что их производят с использованием большого количества масла и соли. Чипсы обладают высокой

По ее словам, в чипсах нет полезных для организма свойств, потому что они содержат большое количество соли и масла. Поэтому чипсы обладают высокой калорийностью — от 500 килокалорий на 100 г, тогда как обычный картофель содержит всего 70 килокалорий на 100 г.