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Диетолог Соломатина перечислила полезные свойства печени трески

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезна печень трески и почему ее надо обязательно добавить в свой рацион в осенний период. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Врач перечислила полезные свойства печени трески
© РИА Новости

По словам медика, осенью из-за короткого светового дня в организме человека возникает дефицит витамина D. Чтобы восполнить его, достаточно одной банки печени трески на всю семью.

Он [витамин D] нужен, чтобы не заболеть различными вирусными заболеваниями, для улучшения настроения, чтобы не было осенней хандры.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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Кроме того, в печени трески содержится витамин A. Это мощные антиоксиданты, которые защищают клетки организма от окисления.

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