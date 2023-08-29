Врач перечислила полезные свойства печени трески

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезна печень трески и почему ее надо обязательно добавить в свой рацион в осенний период. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам медика, осенью из-за короткого светового дня в организме человека возникает дефицит витамина D. Чтобы восполнить его, достаточно одной банки печени трески на всю семью.

Он [витамин D] нужен, чтобы не заболеть различными вирусными заболеваниями, для улучшения настроения, чтобы не было осенней хандры. Елена Соломатина Врач-диетолог