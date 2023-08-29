В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать орехи

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке орехов. Рекомендации появились в Telegram-канале ведомства.

В орехах может содержаться сальмонелла и бактерии группы кишечной палочки, поэтому необходимо покупать их только у проверенных продавцов, предварительно убедившись в наличии документов, подтверждающих качество и безопасность орехов.

При выборе орехов в первую очередь надо обратить внимание на их внешний вид. Так, на скорлупе не должно быть пятен, трещин, сколов, плесени, налета и дырочек. Она должна быть сухой и гладкой.

"Если вы покупаете грецкий орех, потрясите его у уха: если слышен стук, орех уже сухой и старый", - предупредил Роспотребнадзор.

При выборе очищенных орехов, лучше отдавать предпочтение объемным, издающим хруст ядра.