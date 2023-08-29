Назван продукт, улучшающий зрение у пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, употребление какого продукта способствует улучшению зрения в пожилом возрасте. Об этом сообщает "Москва 24".

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По словам медика, чтобы зрение оставалось хорошим, необходимо добавить в рацион тыкву. В ней содержится большое количество антиоксидантов, которые влияют на состояние сосудистой стенки и помогают органам зрения поддерживать в норме кровообращение.

Кроме того, в тыкве много клетчатки и цинка. Они препятствуют повышению уровня сахара в крови и, соответственно, развитию сахарного диабета, который ухудшает зрение.

Еще один полезный эффект от регулярного употребления тыквы - это улучшение сумеречного зрения. Пожилые часто плохо видят в темное время суток.