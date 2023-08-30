Даже качественный шоколад является калорийным продуктом и содержит немало сахара. В каких количествах его можно есть без вреда для здоровья, "Аргументам и Фактам" рассказали специалисты.

Так, по словам консультанта, заместителя директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексея Кабанова, разумной порцией считаются не более 35 граммов горького шоколада в сутки. Каждый день его употреблять не стоит, обращает внимание эксперт.

"ВОЗ рекомендует снизить уровни потребления свободных сахаров как взрослым, так и детям до менее 10% от общей калорийности потребляемых продуктов – около 50 граммов", – в свою очередь отмечает нутрициолог Кристина Малюкова.

Около 20-30 граммов шоколада в день не принесут вреда организму, считает она. Согласно результатам некоторых исследований шоколад снижает риск сердечно-сосудистой заболеваний и снижает уровень "плохого" холестерина в крови, добавила нутрициолог.