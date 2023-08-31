Эксперт перечислил самые ядовитые грибы

Специалист перечислил самые ядовитые грибы
Бледная поганка, ложные опята и мухоморы являются самыми ядовитыми грибами. Об этом "Радио 1" рассказал ведущий инженер ГКУ МО "Мособллес" Владимир Захаров.
Эксперт также объяснил, как их распознать. Бледную поганку, например, достаточно просто определить по следующим признакам. Этот гриб гладкий, стройный и с "юбочкой" на ножке. Ее можно перепутать с шампиньоном, предупреждает Владимир Захаров.
Ложные опята тоже похожи на съедобные грибы. От обычного опенка их можно отличить за счет кольца на ножке, которого у ядовитых опят нет.
Наконец, на третьем месте антирейтинга расположились многим хорошо известные мухоморы.
"Красный мухомор ни с чем нельзя перепутать. Есть и белые мухоморы со светлыми шляпками, их могут путать с зонтиками. Здесь надо быть опытным грибником, чтобы положить в корзинку тот гриб, который нужен", – отметил специалист.
Сентябрь считается опеночным месяцем, напоминает инженер. В ближайшее время также будут подберезовики, подосиновики, а еще, возможно, появятся опята и белые грибы, резюмировал он.
Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасны съедобные грибы.