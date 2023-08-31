Эксперт перечислил самые ядовитые грибы

Бледная поганка, ложные опята и мухоморы являются самыми ядовитыми грибами. Об этом "Радио 1" рассказал ведущий инженер ГКУ МО "Мособллес" Владимир Захаров.

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Эксперт также объяснил, как их распознать. Бледную поганку, например, достаточно просто определить по следующим признакам. Этот гриб гладкий, стройный и с "юбочкой" на ножке. Ее можно перепутать с шампиньоном, предупреждает Владимир Захаров.

Ложные опята тоже похожи на съедобные грибы. От обычного опенка их можно отличить за счет кольца на ножке, которого у ядовитых опят нет.

Наконец, на третьем месте антирейтинга расположились многим хорошо известные мухоморы.

"Красный мухомор ни с чем нельзя перепутать. Есть и белые мухоморы со светлыми шляпками, их могут путать с зонтиками. Здесь надо быть опытным грибником, чтобы положить в корзинку тот гриб, который нужен", – отметил специалист.

Сентябрь считается опеночным месяцем, напоминает инженер. В ближайшее время также будут подберезовики, подосиновики, а еще, возможно, появятся опята и белые грибы, резюмировал он.