Диетолог Соломатина назвала самую вредную для организма кашу
Самой вредной считается манная каша. Об этом "Москве 24" заявила диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, она имеет высокий гликемический индекс и содержит большое количество калорий. К тому же манная каша повышает уровень глюкозы в крови, способствует набору лишнего веса и развитию сахарного диабета.
"Она не несет организму ничего, никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии. Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши", – резюмировала диетолог.Елена СоломатинаВрач-диетолог
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