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Диетолог Соломатина назвала самую вредную для организма кашу

Самой вредной считается манная каша. Об этом "Москве 24" заявила диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, она имеет высокий гликемический индекс и содержит большое количество калорий. К тому же манная каша повышает уровень глюкозы в крови, способствует набору лишнего веса и развитию сахарного диабета.

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"Она не несет организму ничего, никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии. Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши", – резюмировала диетолог.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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