Диетолог назвала самый полезный кисель

Диетолог Соломатина назвала самый полезный кисель для кишечника
Самым полезным для кишечника считается ферментированный кисель, в том числе овсяный. Об этом "Москве 24" рассказала диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, в таком напитке крахмалистый сахар частично сбраживается. За счет этого происходит процесс ферментации, и появляются полезные бактерии. Они не только позитивно сказываются на работе кишечника, но и помогают укрепить иммунную, нервную системы, обращает внимание диетолог.
"Это слизистый продукт. Он обладает обволакивающим действием. Напиток способен помочь, если есть повреждения слизистой желудочно-кишечного тракта. Он будет как бы добавлением к слизи ЖКТ", – объяснила диетолог.Елена СоломатинаВрач-диетолог
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