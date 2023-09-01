Диетолог назвала самый полезный кисель

Самым полезным для кишечника считается ферментированный кисель, в том числе овсяный. Об этом " Москве 24 " рассказала диетолог Елена Соломатина .

По словам специалиста, в таком напитке крахмалистый сахар частично сбраживается. За счет этого происходит процесс ферментации, и появляются полезные бактерии. Они не только позитивно сказываются на работе кишечника, но и помогают укрепить иммунную, нервную системы, обращает внимание диетолог.