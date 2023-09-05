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"Полноценная замена мясу". Диетолог Бобровский заявил о пользе субпродуктов

Врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что мясо в рационе можно заменить субпродуктами. Об этом пишет "ФедералПресс".

"Полноценная замена мясу". Врач заявил о пользе субпродуктов
© unsplash.com

По словам медика, многие считают субпродукты едой низкого сорта, однако они могут стать "полноценной заменой мясу". Так, например, в сердечках содержатся жиры и белок, а в печени много витаминов.

Однако врач призвал не злоупотреблять субпродуктами, так как в них есть плохие жиры, провоцирующие развитие сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

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При некоторых видах заболеваний этот вид продуктов запрещен, поэтому необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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