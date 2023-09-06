Эксперт перечислила признаки спелого арбуза

О спелости арбуза свидетельствуют его вес, корка и хвостик. Какими они должны быть, порталу NEWS.ru рассказала химик-аналитик лаборатории Центра оценки качества зерна Сюзанна Токбаева.

По словам специалиста, спелый арбуз должен быть плотным и тяжелым, а его корка – блестящей и ровной без видимых повреждений. Хвостик и основание у спелого плода не могут быть зелеными, отмечает эксперт.