Эксперт перечислила признаки спелого арбуза
О спелости арбуза свидетельствуют его вес, корка и хвостик. Какими они должны быть, порталу NEWS.ru рассказала химик-аналитик лаборатории Центра оценки качества зерна Сюзанна Токбаева.
По словам специалиста, спелый арбуз должен быть плотным и тяжелым, а его корка – блестящей и ровной без видимых повреждений. Хвостик и основание у спелого плода не могут быть зелеными, отмечает эксперт.
"Чтобы проверить арбуз на содержание нитратов и избежать отравления, можно опустить кусочек мякоти в чистую воду комнатной температуры. Если ягода опасна, вода окрасится в насыщенный розовый цвет", – поделилась советом Токбаева.
В заключение она напомнила о пользе арбузов и отметила, что они укрепляют иммунитет.
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