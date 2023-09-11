Названо время варки мяса для уничтожения гельминтов

Нахождение мяса в течение 20 минут в кипящей воде позволяет убить большую часть гельминтов, но для уничтожения отдельных видов паразитов потребуется около 2 часов варки. Об этом порталу NEWS.ru рассказала специалист "Центра оценки качества зерна" ветврач Марина Чеченова.

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По словам эксперта, одним из наиболее действенных видов тепловой обработки является варка: она позволяет сохранить полезные свойства мяса и рыбы. Термическая обработка должна длиться не менее 20 минут, чтобы убить все виды гельминтов.

Специалист озвучила и более подробные рекомендации по варке мяса и отдельных его видов. Так, например, свежую говядину следует варить 1–1,5 часа с момента закипания воды, телятину – не менее часа, свинину – примерно 1–2 часа в зависимости от величины куска. Баранина, в свою очередь, требует 1,5–2 нахождения в кипящей воде, а курица – 40–50 минут.

А рыбу эксперт рекомендует варить не менее 35 минут.

В заключение Марина Чеченова призвала тщательно мыть руки с мылом после контакта с любым видом мяса и приобретать продукцию в проверенных магазинах.