Диетолог Соломатина рассказала, можно ли диабетикам пить кофе
Употребление кофе без сахара не навредит здоровью людей с диабетом. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, бодрящий напиток не только имеет достаточно низкий гликемический индекс, но и улучшает работу печени. В этой связи кофе не противопоказан диабетикам.
В напиток можно добавлять молоко, отмечает диетолог. Оно содержит в своем составе молочный сахар, но в небольших количествах углевод не нанесет вреда здоровью.
"Просто в напиток не нужно добавлять сахар. И не пить кофе со сладостями. Исключается все, где есть сахар, – конфеты, пирожные, булки. Также все, что сделано из очищенной муки, поскольку это быстро повышает уровень глюкозы в крови", – резюмировала эксперт.Елена СоломатинаВрач-диетолог
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