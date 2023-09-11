"Просто в напиток не нужно добавлять сахар. И не пить кофе со сладостями. Исключается все, где есть сахар, – конфеты, пирожные, булки. Также все, что сделано из очищенной муки, поскольку это быстро повышает уровень глюкозы в крови", – резюмировала эксперт.