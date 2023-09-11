Академик рассказал о причинах смертельного отравления арбузами

Академик РАЕН Александр Калинин, генеральный директор национального фонда защиты потребителей рассказал о том, почему возникают участившиеся смерти после употребления арбуза. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

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По словам эксперта, в недозревшие арбузы вводят химический краситель, и степень безопасности зависит их употребления зависит от того, сколько вещества вкололи.

Специалист объяснил, что некоторые красители могут быть настолько вредны, что даже способны привести к летальному исходу.

Кроме того, от вколотого вещества человек может потерять сознание или заработать головные боли или получить расстройство ЖКТ.

При этом, по словам эксперта, выбрать арбуз без вколотых опасных веществ сложно, однако стоит смотреть на запах и внешний вид плода.