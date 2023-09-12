Диетолог назвала самые полезные каши для людей старше 50 лет

Самыми полезными кашами для людей старше 50 являются цельнозерновые. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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По словам специалиста, именно они сохраняют в себе почти все полезные компоненты. Например, в гречневой крупе содержится большое количество меди, которая нужна человеку для усвоения железа, а в каше из дикого риса – калия.

Геркулес долгой варки, перловка и киноа также являются кладезем полезных компонентов. В них много клетчатки, витаминов группы В и фолиевой кислоты соответственно.

К самым бесполезным, в свою очередь, врач отнесла манную кашу, кашу из белого риса и овсянку быстрого приготовления.

В заключение нутрициолог не рекомендовала людям старше 50 лет есть каши перед сном.