Названо идеальное средство от похмелья

Диетолог Керрисон поделилась идеальным средством от похмелья
Сертифицированный диетолог Люси Керрисон рассказала изданию Daily Mail, что лучше всего справиться с похмельем помогут ферментированные продукты.
Люси Керрисон объяснила, что жирная или жареная пища не поможет справиться с похмельем. Головная боль, тошнота и чувство разбитости останутся. А вот ферментированные продукты - кимчи, чайный гриб, кефир - помогут восстановить микрофлору кишечника и здоровье печени, что ускорит выведение из организма продуктов распада алкоголя.
Также ферментированные продукты богаты полезными бактериями, которые помогают при обезвоживании.
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