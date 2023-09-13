Названо идеальное средство от похмелья

Сертифицированный диетолог Люси Керрисон рассказала изданию Daily Mail , что лучше всего справиться с похмельем помогут ферментированные продукты.

Люси Керрисон объяснила, что жирная или жареная пища не поможет справиться с похмельем. Головная боль, тошнота и чувство разбитости останутся. А вот ферментированные продукты - кимчи, чайный гриб, кефир - помогут восстановить микрофлору кишечника и здоровье печени, что ускорит выведение из организма продуктов распада алкоголя.