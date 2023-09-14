Выяснилось, опасны ли арбузные семечки на самом деле

Семечки арбуза не только не навредят работе желудка и организму в целом, но и, наоборот, принесут ему пользу. Об этом сообщает издание Daily Mail с ссылкой на результаты исследований.

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Согласно полученным учеными данным, арбуз нейтрализует напряжение и болевые ощущения в мышцах, улучшает состояние кожи и даже снижает риск развития рака. Все это объясняется тем, что сезонное лакомство содержит в своем составе антиоксидантные питательные вещества.

"Семена арбуза являются естественным источником марганца, фосфора, калия, белка, фолиевой кислоты, незаменимых жирных кислот, железа и цинка", – объяснила одна из соавторов исследования.

Несмотря на то что семечки не совсем приятно разжевывать, их можно, например, поджарить на сковороде и использовать в качестве полезной закуски, заключили специалисты.