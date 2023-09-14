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Диетолог Соломатина назвала продукты с наибольшим содержанием клетчатки

Свекла, морковь, сельдерей, капуста и ряд сухофруктов содержат в своем составе большое количество клетчатки. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Названы продукты с наибольшим содержанием клетчатки
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По словам специалиста, пищевые волокна положительно влияют на организм и работу органов.

"Клетчатка дает эффект пилинга и отлично вбирает в себя все, что нам не нужно в организме. Она выводит радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжелых металлов".

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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Для добавления в рацион большего количества клетчатки следует потреблять вышеперечисленные овощи, сухофрукты, бобовые, зерновые и ягоды. В качестве примера диетолог назвала чернослив, курагу, инжир, бруснику, клюкву и чернику.

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