Названы продукты с наибольшим содержанием клетчатки

Диетолог Соломатина назвала продукты с наибольшим содержанием клетчатки
Свекла, морковь, сельдерей, капуста и ряд сухофруктов содержат в своем составе большое количество клетчатки. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, пищевые волокна положительно влияют на организм и работу органов.
"Клетчатка дает эффект пилинга и отлично вбирает в себя все, что нам не нужно в организме. Она выводит радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжелых металлов".Елена СоломатинаВрач-диетолог
Для добавления в рацион большего количества клетчатки следует потреблять вышеперечисленные овощи, сухофрукты, бобовые, зерновые и ягоды. В качестве примера диетолог назвала чернослив, курагу, инжир, бруснику, клюкву и чернику.
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