Диетолог рассказала о неожиданной пользе зелени для организма

Ежедневное употребление зелени может оказывать положительное внимание на организм. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева Москве 24.

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Специалист объяснила, что присутствие в ежедневном рационе зелени положительно влияет на организм, потому что она содержит целый спектр витаминов, растительных волокон и микроэлементов.

По ее словам, содержащиеся в зелени витамины (группы В, С и К), а также каротиноиды поднимают иммунитет и влияют на крепкость ногтей и здоровье глаз.

Кроме того, в зелени содержатся антиоксиданты, флавоноиды и фитонциды, которые нейтрализуют свободные радикалы, подавляют рост бактерий, снижают оксидативный стресс.

При этом кальций, магний, железо и марганец хорошо сказываются на слаженности работы всех систем организма, а клетчатка

является лучшим "лакомством" для микробиома толстого кишечника.