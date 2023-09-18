Диетолог рассказала о неожиданной пользе зелени для организма

Диетолог Королева рассказала о неожиданной пользе употребления зелени
Ежедневное употребление зелени может оказывать положительное внимание на организм. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева Москве 24.
Специалист объяснила, что присутствие в ежедневном рационе зелени положительно влияет на организм, потому что она содержит целый спектр витаминов, растительных волокон и микроэлементов.
По ее словам, содержащиеся в зелени витамины (группы В, С и К), а также каротиноиды поднимают иммунитет и влияют на крепкость ногтей и здоровье глаз.
Кроме того, в зелени содержатся антиоксиданты, флавоноиды и фитонциды, которые нейтрализуют свободные радикалы, подавляют рост бактерий, снижают оксидативный стресс.
При этом кальций, магний, железо и марганец хорошо сказываются на слаженности работы всех систем организма, а клетчатка
является лучшим "лакомством" для микробиома толстого кишечника.
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