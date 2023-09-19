Названы неочевидные полезные свойства шоколада

Горький шоколад стабилизирует холестерин, поддерживает работу мозга и участвует в профилактике ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог Марият Мухина.

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По словам специалиста, в сравнении с другими видами шоколада в горьком, как правило, содержится меньше сахара и больше полезных компонентов. Например, витаминов группы B, магния, кальция, калия и железа.

Помимо этого, горький шоколад может похвастаться наибольшим содержанием антиоксиданта под названием теобромин. Как объяснила врач, он полезен для клеток мозга: улучшает когнитивные, интеллектуальные функции, повышает скорость реакции, внимательность и концентрацию.

Также горький шоколад помогает в борьбе с депрессией, которая нередко диагностируется у возрастной категории граждан. Этот десерт содержит больше тех веществ, которые помогают противостоять стрессам, неврозам и повышают настроение, рассказала Марият Мухина.

"Пожилым людям бодрость нужна только с утра и в первой половине дня. Вечером, наоборот, многие страдают от бессонницы. Поэтому маленький кусочек горького шоколада можно есть только утром и в первой половине дня", – резюмировала диетолог.