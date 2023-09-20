Назван опасный для пожилых овощ

Помидоры при частом употреблении могут навредить пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Анастасия Дубицкая.

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По словам специалиста, помидоры содержат вещество - лектин, который затрудняет усвоение витаминов и других полезных веществ. Также это вещество может нарушать стенку кишечника.

Анастасия Дубицкая подчеркивает, что большое значение это имеет для пожилых людей, так как с возрастом ухудшается всасывание полезных веществ.

Помидоры не нужно исключать полностью, так как они содержат антиоксиданты, фолиевую кислоту, но злоупотреблять ими не стоит.

Также Анастасия Дубицкая не советует есть помидоры зимой, лучше это делать в сезон.