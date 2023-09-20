Названы продукты, которые нельзя есть перед сном

Врачи назвали продукты, от употребления которых стоит отказаться перед сном
Употребление некоторых продуктов может негативно сказываться на качестве сна. Специалисты британской медицинской организации Benenden Health рассказали изданию The Sun, что точно не стоит есть в конце дня.
Согласно исследованию, потенциальные польза или вред для организма от ночного перекуса напрямую зависят от соотношения белков, жиров и углеводов в нем. Например, шоколад и мороженое являются калорийными десертами, поэтому на них точно не стоит останавливаться.
Далеко не самыми лучшими "кандидатами" для утоления голода в поздние часа в том числе считаются чипсы, острые продукты и сыр.
Переизбыток соли приводит к задержке жидкости в организме и усталости на утро. Пикантные приправы, в свою очередь, могут нарушить регуляцию температуры тела и "забрать" слишком много энергии для их переработки. Что касается сыра, то в его состав входит аминокислота тирамин, которая заставляет нас чувствовать себя бодрыми. Из-за перевозбуждения, соответственно, возникают проблемы со сном.
Ранее "Рамблер" рассказывал, от употребления какого продукта стоит отказаться пожилым людям.