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Диетолог Мухина рассказала, какие два продукта помогут укрепить суставы

Холодец из индейки и рыбный бульон помогут людям старше 60 лет укрепить суставы. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог Марият Мухина.

Диетолог рассказала, какие два продукта помогут укрепить суставы
© Unsplash

Как объяснила специалист, самым мощным источником коллагена является холодец из крыльев индейки. В нем немного калорий и жира, что также является плюсом.

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"В организме коллаген быстро распадается на аминокислоты, и из них синтезируется белок, являющийся основой соединительной ткани сустава".

Большое количество этого белка содержится и в рыбном бульоне, резюмировала диетолог.

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