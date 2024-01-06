Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Существует множество видов кофе и различных способов его приготовления.

Вот некоторые из основных кофейных напитков:

Эспрессо

Это густой и крепкий кофе, приготовленный путем пропускания горячей воды через мелко смолотые обжаренные зерна в эспрессо-машине. Такой напиток отличается ярким вкусом и ароматом.

Американо

Эспрессо, разбавленный горячей водой. По крепости он слабее эспрессо.

Капучино

Напиток готовится на основе эспрессо с добавлением вспененного молока. Благодаря добавлению молока капучино имеет более мягкий и сладкий вкус.

Латте

Готовится путем добавления большого количества вспененного молока к порции эспрессо. Латте содержит меньше кофе, чем капучино.

Мокко

Напиток на основе эспрессо, молока и какао. Другими словами – капучино с какао.

Флэт уайт

Насыщенный по вкусу молочный напиток на основе двух порций эспрессо с добавлением вспененного молока.

Обратите внимание на объем напитка. Эспрессо подается в маленьких чашечках. Капучино, кафе-латте и американо подаются в больших кружках или стаканах.

Об этом рассказали в видео на странице @Vkusniy_biz.