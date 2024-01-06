Отличия популярных кофейных напитков: видео
Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Существует множество видов кофе и различных способов его приготовления.
Вот некоторые из основных кофейных напитков:
Эспрессо
Это густой и крепкий кофе, приготовленный путем пропускания горячей воды через мелко смолотые обжаренные зерна в эспрессо-машине. Такой напиток отличается ярким вкусом и ароматом.
Американо
Эспрессо, разбавленный горячей водой. По крепости он слабее эспрессо.
Капучино
Напиток готовится на основе эспрессо с добавлением вспененного молока. Благодаря добавлению молока капучино имеет более мягкий и сладкий вкус.
Латте
Готовится путем добавления большого количества вспененного молока к порции эспрессо. Латте содержит меньше кофе, чем капучино.
Мокко
Напиток на основе эспрессо, молока и какао. Другими словами – капучино с какао.
Флэт уайт
Насыщенный по вкусу молочный напиток на основе двух порций эспрессо с добавлением вспененного молока.
Обратите внимание на объем напитка. Эспрессо подается в маленьких чашечках. Капучино, кафе-латте и американо подаются в больших кружках или стаканах.
Об этом рассказали в видео на странице @Vkusniy_biz.
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