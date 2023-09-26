Диетолог назвала наименее полезную кашу

Манная каша является наименее полезным вариантом каши. Всему виной недостаток важного компонента. Это мнение диетолог Наталья Сычева выразила в интервью радио Sputnik.

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Сычева подчеркнула, что многие специалисты рекомендуют употреблять кашу на завтрак. Однако не все виды круп, используемых для приготовления этого блюда, одинаково полезны. Она указала, что манная каша считается наименее полезной, так как в ней практически отсутствует клетчатка.

"Клетчатка, в свою очередь, обогащает наш организм витаминами группы B и служит питательной средой для полезных бактерий в кишечнике", — пояснила диетолог.

Низкое содержание клетчатки в манной каше, по словам Сычевой, приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. Она также отметила, что уровень сахара поднимается после приема пищи в любом случае, но в некоторых случаях это происходит быстрее, а в других — медленнее.