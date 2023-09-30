$97.41+0.41103.16+1.07

Нутрициолог Биткова перечислила, в лечении каких болезней может помочь рис

Нутрициолог Ксения Биткова в беседе с NEWS.ru объяснила, чем полезен рис.

По словам специалиста, пожилым людям нужно включать рис в свой рацион, так как полезные вещества, содержащиеся в нем, могут помочь предотвратить развитие болезни Паркинсона и деменции. А кроме того рис полезен для сердца, так как в нем много калия.

"Рис помогает предотвратить развитие болезни Паркинсона и деменции — старческого слабоумия, поэтому рис рекомендуется пожилым людям. Помогает рис и при гастрите, и при остром приступе панкреатита. Рис богат калием, который способствует укреплению сердечной мышцы и нормализации работы сердечно-сосудистой системы", — объяснила Ксения Биткова.

Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле правильно

Ранее врачи Королева и Рау объяснили, как правильно готовить рис.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости