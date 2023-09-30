Нутрициолог Биткова перечислила, в лечении каких болезней может помочь рис
Нутрициолог Ксения Биткова в беседе с NEWS.ru объяснила, чем полезен рис.
По словам специалиста, пожилым людям нужно включать рис в свой рацион, так как полезные вещества, содержащиеся в нем, могут помочь предотвратить развитие болезни Паркинсона и деменции. А кроме того рис полезен для сердца, так как в нем много калия.
"Рис помогает предотвратить развитие болезни Паркинсона и деменции — старческого слабоумия, поэтому рис рекомендуется пожилым людям. Помогает рис и при гастрите, и при остром приступе панкреатита. Рис богат калием, который способствует укреплению сердечной мышцы и нормализации работы сердечно-сосудистой системы", — объяснила Ксения Биткова.
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