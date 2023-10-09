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Диетолог Соломатина назвала самую полезную для пожилых людей кашу

Пшенная каша содержит большое количество полезных микроэлементов, благодаря которым выступает в качестве средства профилактики возрастных заболеваний у пожилых людей. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Названа самая полезная для пожилых людей каша
© Unsplash

В составе данной каши есть витамины B1 и B2. Они позитивно сказываются на работе нервной системы и улучшают внешний вид, объяснила врач.

В пшенной каше также содержатся витамины PP и фтор. Первый защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а второй хорошо воздействует на эмаль зубов.

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Кроме того, крупа является источником кальция, калия и магния.

"Кальций отвечает за здоровье зубов, волос, ногтей костной системы, за передачу нервного импульса. Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы. Магний расслабляет сосудистую стенку, улучшает настроение, предотвращает какие-то нервные вспышки".

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

В заключение диетолог обратила внимание на то, что пшенную кашу не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ и гипотиреозе, так как она мешает всасыванию йода.

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