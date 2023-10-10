Овсяная каша содержит большое количество необхоимых организму микроэлементов. Как правильно ее готовить, чтобы она была максимально полезна, биолог Екатерина Баранова рассказали в эфире программы "О самом главном".

Во-первых, по словам Барановой, не имеет смысла употреблять покупную овсяную крупу, так как в ней полезных веществ нет. Вместо этого следует пропускать овес через пресс перед самим приготовлением.

Во-вторых, важную роль играет время варки крупы – оно должно быть минимальным. Оптимальным вариантом будет замочить овес на ночь, а утром готовить его в течение 5 минут.

В заключение биолог рекомендовала добавлять в кашу масло или молоко. Они требуются для усвоения растительных белков, которые являются одними из самых ценных компонентов овсяной каши.