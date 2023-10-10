$101.36+0.87107.03+1.02

Биолог Баранова дала рекомендации по приготовлению полезной овсяной каши

Овсяная каша содержит большое количество необхоимых организму микроэлементов. Как правильно ее готовить, чтобы она была максимально полезна, биолог Екатерина Баранова рассказали в эфире программы "О самом главном".

Во-первых, по словам Барановой, не имеет смысла употреблять покупную овсяную крупу, так как в ней полезных веществ нет. Вместо этого следует пропускать овес через пресс перед самим приготовлением.

Каша: вред и польза для организма

Во-вторых, важную роль играет время варки крупы – оно должно быть минимальным. Оптимальным вариантом будет замочить овес на ночь, а утром готовить его в течение 5 минут.

В заключение биолог рекомендовала добавлять в кашу масло или молоко. Они требуются для усвоения растительных белков, которые являются одними из самых ценных компонентов овсяной каши.

Ранее "Рамблер" рассказывал об идеальных для здоровья сочетаниях продуктов.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости