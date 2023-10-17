С тошнотой помогают справиться не только лекарства, но и определенные продукты. Врач Майкл Мосли рассказал, как избавиться от неприятного ощущения.

По словам специалиста, имбирь издавна используется в различных формах традиционной и альтернативной медицины. Он содержит гингерол, который является основным биологически активным соединением имбиря и отвечает за многие его лечебные свойства.

Имбирь обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием, способствует не только снижению веса и укреплению иммунитета, но и избавлению от тошноты.

Как объяснил эксперт, побороть неприятные ощущения помогают в том числе продукты с содержанием имбиря, например, печенье или чай.