Диетолог назвала способ сделать пельмени полезными

Диетолог Круглова назвала способ сделать пельмени полезными
Пельмени принято относить к вредным продуктам, но на самом деле это можно исправить. Как это сделать, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова.
По словам специалиста, пельмени могут стать полезнее, если есть их с овощами, например, в виде салата или даже вегетарианских щей. Благодаря овощам прием пищи станет более сбалансированным.
"В этот же прием пищи стоит добавить либо просто овощную нарезку, либо овощной салат, либо суп из овощей, вегетарианские щи", — посоветовала Наталья Круглова.
При этом диетолог заметила, что овощей и зелени должно быть не меньше, ем пельменей. В таком сочетании чувство насыщения наступит быстрее и количество пельменей можно снизить, а соответственно уменьшится и количество калорий.
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