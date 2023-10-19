Диетолог назвала способ сделать пельмени полезными

Пельмени принято относить к вредным продуктам, но на самом деле это можно исправить. Как это сделать, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова.

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По словам специалиста, пельмени могут стать полезнее, если есть их с овощами, например, в виде салата или даже вегетарианских щей. Благодаря овощам прием пищи станет более сбалансированным.

"В этот же прием пищи стоит добавить либо просто овощную нарезку, либо овощной салат, либо суп из овощей, вегетарианские щи", — посоветовала Наталья Круглова.