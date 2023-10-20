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Диетолог Соломатина предупредила об опасности злоупотребления чаем

Чрезмерное употребление чая может негативно отразиться на состоянии здоровья. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

В день рекомендуется пить не более 4-5 чашек зеленого или 3-4 кружек черного чая, рассказала специалист. По ее словам, в случае превышения нормы происходит нагрузка на почки и излишняя тонизация нервной системы. Это, в свою очередь, может стать причиной плохого самочувствия.

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"Могут возникнуть раздражительность, головные боли, невозможность сконцентрироваться, тахикардия".

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

В чае содержится кофеин, который при переизбытке сказывается на работе нервной системы, напомнила диетолог.

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