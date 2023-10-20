В день рекомендуется пить не более 4-5 чашек зеленого или 3-4 кружек черного чая, рассказала специалист. По ее словам, в случае превышения нормы происходит нагрузка на почки и излишняя тонизация нервной системы. Это, в свою очередь, может стать причиной плохого самочувствия.