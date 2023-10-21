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Диетолог Круглова объяснила, в какое время дня лучше есть пельмени

Диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru рассказала, какое время отлично подойдет для того, чтобы поесть пельменей.

Диетолог объяснила, в какое время дня лучше есть пельмени
© РИА Новости

По словам специалиста, организм должен быть готов к такой нагрузке, как пельмени, поэтому лучшее время для их употребления - середина дня. Завтракать и ужинать пельменями Наталья Круглова не советует.

"Для их приготовления часто используется красное мясо: свинина, говядина, баранина. Красное мясо достаточно долго переваривается, вечером это может принести дискомфорт и помешать полноценному сну", — объяснила диетолог.

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Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, как можно превратить пельмени в полезное блюдо.

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