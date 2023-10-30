Придерживаться диеты и отказывать себе в сладком бывает очень непросто. Но это совсем не значит, что нужно полностью исключать десерты.

На странице Eat&Thin поделились рецептами нескольких простых и вкусных десертов, которые подойдут тем, кто следит за своим питанием и фигурой. Это десерты на основе фруктов, ягод, орехов и натуральных подсластителей. Они не только богаты полезными веществами, но и помогут удовлетворить тягу к сладкому.