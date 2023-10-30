Выяснилась неожиданная польза тыквы

Тыква – кладезь полезных микроэлементов, которые благотворно сказываются на состоянии кожи и помогают поддерживать фигуру, сообщает SciTechDaily.

В тыкве содержится большое количество витамина А, который идет на пользу здоровью глаз, кожи и иммунной системы. Более того, овощ состоит из множества пищевых волокон, которые помогают быстро насытиться и сбросить лишние килограммы.

В пищу рекомендуется употреблять не только мякоть тыквы, но и ее семена. В них содержится магний, который необходим для нормального кровяного давления и регуляции работы сердца.

Также тыква предотвращает развитие рака груди, желудка, горла и поджелудочной железы. Скорее всего, полезные свойства продукта обусловлены наличием каротиноидов, которые вырабатываются растениями и водорослями. Эти соединения обеспечивают защиту от рака, так как обладают антиканцерогенными, антимутагенными и антиоксидантными свойствами.