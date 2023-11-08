С приходом холодов иммунитет снижается, организм начинает терять больше энергии, что отражается на нашем самочувствии. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала "Лайфу", какие крупы нужно добавить в рацион для поддержания здоровья.

Во-первых, речь идет о киноа, которое не содержит глютена и при этом богато самыми различными полезными микроэлементами, в том числа витаминами B12, A и E, фолатом, ниацином, рибофлавином и тиамином. Киноа хорошо сочетается и с зеленью, и с яйцами, и с курицей, и многими другими продуктами.

Также стоит дополнить осенний и зимний рационы булгуром и ячменем, отмечает специалиста. Первый содержит в себе много клетчатки и положительно сказывается на работе кишечника, а второй – снижает уровень холестерина и помогает контролировать гиперинсулинемию.

Наконец, стоит обратить внимание на амарант и коричневый рис. Они богаты клетчаткой и белком, резюмировала эксперт.