Перечислены продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Несмотря на то, что холодильник — идеальное место для сохранения свежести продуктов, некоторые из них в него отправлять нельзя. О том, для каких припасов стоит выбрать другие способы хранения, «Москве 24» рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

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Как отметила эксперт, в холодильнике нельзя хранить соль, сахар и крупы, поскольку они могут впитывать влагу и становиться отличной средой для размножения плесени и вредных бактерий.

Не место в холодильнике домашним заготовкам. Соленья и варенья можно хранить при комнатной температуре, они не испортятся и не потеряют своих вкусовых качеств.

Стоит отказаться от хранения в рефрижераторе цитрусовых фруктов: здесь они испортятся гораздо быстрее, чем в обычном кухонном шкафу.