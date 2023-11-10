Диетолог объяснила пользу холодца

Диетолог Соломатина объяснила пользу холодца
Как приготовить холодец и влияет ли его употребление на здоровье, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
Как объяснила специалист, все полезные свойства холодца зависят от мяса, на котором готовится бульон для блюда. Наиболее легким будет холодец, приготовленный на курином бульоне: он быстрее перерабатывается организмом. Блюдо на основе говядины Соломатина назвала более постным, а самый жирный — холодец, приготовленный на свином бульоне.
Диетолог уточнила, что полезен холодец и из-за содержания аминокислот. В частности, в блюде преобладает глицин, который улучшает мозговую деятельность.
Также в холодце достаточно много коллагена, который положительно влияет на кости и сосуды. Для лучшего усвоения коллагена Соломатина посоветовала дольше варить бульон.
Диетолог дала рекомендации и по норме употребления холодца. Это блюдо достаточно калорийное и тяжелое для усвоения, поэтому есть за раз более 150-200 граммов холодца не стоит, отметила Соломатина.