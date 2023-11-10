Диетолог объяснила пользу холодца

Как приготовить холодец и влияет ли его употребление на здоровье, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

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Как объяснила специалист, все полезные свойства холодца зависят от мяса, на котором готовится бульон для блюда. Наиболее легким будет холодец, приготовленный на курином бульоне: он быстрее перерабатывается организмом. Блюдо на основе говядины Соломатина назвала более постным, а самый жирный — холодец, приготовленный на свином бульоне.

Диетолог уточнила, что полезен холодец и из-за содержания аминокислот. В частности, в блюде преобладает глицин, который улучшает мозговую деятельность.

Также в холодце достаточно много коллагена, который положительно влияет на кости и сосуды. Для лучшего усвоения коллагена Соломатина посоветовала дольше варить бульон.