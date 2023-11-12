Диетолог перечислила обязательные для осеннего рациона продукты

Диетолог Мария Дюжева поделилась рекомендациями по включению определенных продуктов в осенний рацион. Свое мнение она высказала в беседе в интервью с RT.

© Unsplash.com

Эксперт отметила, что многие овощи, фрукты и ягоды способствуют преодолению простуды, вялости и сонливости. Шиповник, являющийся лидером по содержанию витамина C, играет важную роль в профилактике и лечении ОРВИ. Кроме того, витамин С присутствует в смородине, клюкве и облепихе.

Дюжева подчеркнула, что морковь и хурма содержат каротиноиды, предшественников витамина A, необходимого для зрения, костей, кожи и иммунной системы. Тыква, также богатая этим витамином, является отличным источником цинка, способствующего замедлению процессов старения. Семечки тыквы, в свою очередь, полезны для мозга и печени.

Врач рекомендует употребление моркови с добавлением жиров, так как витамин Е, содержащийся в ней, лучше усваивается в их присутствии. Она также подчеркнула, что бананы, насыщенные триптофаном, могут стимулировать выработку гормонов счастья, улучшая настроение, энергию и сон.

Доктор предостерегла от чрезмерной обработки продуктов при высоких температурах, так как это может снизить содержание витаминов. Например, соленые огурцы и помидоры могут потерять практически все витамины, но их можно употреблять как источник клетчатки. Квашеная капуста, богатая пробиотиками и пребиотиками, благоприятно воздействует на здоровье микрофлоры кишечника.