4 блюда русской кухни, которые удивляют иностранцев

После падения «железного занавеса» о русской культуре с ее блюдами и напитками должен был узнать весь мир. Но на деле оказывается, что многие по сей день удивляются разнообразию национальной кухни.

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Рассказываем, какая русская еда вызывает недоумение у туристов.

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Холодец

Многие дети в России, родившиеся в «девяностые», боялись даже пробовать холодец, хотя тот всегда присутствовал на новогоднем столе. Иностранцев его внешний вид тоже отталкивает.

Зарубежных гостей пугает то, как холодец выглядит, и то, из чего он состоит. Для них это несладкое желе с кусочками мяса и овощей. На вкус путешественникам он частенько кажется даже отвратительным. Но есть и те, кто готовит его себе, вернувшись домой. Причем с майонезом и хреном.

Селедка под шубой

Салат «Сельдь под шубой» считается в России культовым блюдом. В отличие от того же холодца его любит заказывать молодежь, хотя не все принимают традицию праздновать Новый год за ломящимся от еды столом.

Заморские гости чаще всего не сразу понимают вкус такого блюда. Их забавляет само его название, а вот состав пугает. Некоторые едоки жалуются на специфическое сочетание рыбы с овощами и картофелем. Те, кто решается попробовать сельдь под шубой, признаются, что это очень тяжелая еда.

Гречка

Гречневую кашу с уверенностью можно назвать одним из столпов русской кухни. Ее подают как в столовых, так и в ресторанах. Эту кашу любят как худеющие, так и те, кто хочет увеличить массу тела. Гречневая каша кажется универсальным продуктом. Однако иностранцы о ней чаще всего даже не слышали. А те, кто пробовал, отзываются без восторга.

В США и Европе гречневую крупу редко можно увидеть в супермаркетах. Разве что в аптеке. Кроме того, ее за границей используют в качестве корма для скота. По этой причине мало кому из иностранцев придет в голову добавлять гречневую кашу в основной рацион.

Кисель

Кисель, пожалуй, можно назвать самым русским напитком. В стародавние времена он считался полноценным блюдом, поэтому его ели, а не пили. С течением времени и повышением уровня жизни кисель превратился в напиток, причем относительно дешевый.

Иностранцев в киселе первым делом пугает его консистенция. Она не внушает им доверия, потому как похожа на желе, но выглядит при этом неаппетитно. Заморские едоки иногда порываются разбавить напиток кипятком, чтобы привести тот в норму. Однако если туриста все же удастся напоить традиционным русским киселем, то его вкус ему понравится.

Что касается салата оливье, главы новогоднего стола в России, то о нем те же европейцы наслышаны. Дошло до того, что рестораны за рубежом добавляют оливье в меню, но дают блюду другое название. За границей тот давно прозвали русским салатом. Что касается вкусовых качеств этой позиции, то для нероссиян он видится пугающей овоще-майонезной массой. Пробовать такое отваживаются немногие.