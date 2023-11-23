Стало известно, почему нельзя есть прошлогоднее варенье

В старом варенье из-за неправильного хранения образуются микроскопические плесневые грибки, рассказала Life.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова.

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Плесень может нанести серьезный вред организму человека, поэтому важно удостовериться, что варенье сохраняет цвет и вкус, а в нем не видно следы грибка. Если изменения обнаружились, варенье стоит выкинуть, потому что употребление такого «лакомства» грозит сильным пищевым отравлением, считает Ершова.

Самое опасное в этом случае варенье — варенье из ягод с косточками. Косточки выделяют синильную кислоту, поэтому ни в коем случае нельзя употреблять протухшее варенье. Срок годности такого варенья составляет 6-8 месяцев.

Остальное варенье Ершова советует хранить при температуре от +1 до +15ºС в темном прохладном месте, но не слишком холодном (при температуре ниже нуля вкус варенья испортится). Если вы хорошо закрыли банку, то варенье может простоять до трех лет.

Если металлическая крышка заржавела, то в банку попадет воздух, а в варенье — оксид железа, который испортит варенье, отмечает Ершова.