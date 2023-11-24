Диетолог объяснила, как выбирать пельмени, чтобы защититься от патогенов

Диетолог Круглова объяснила, как выбирать пельмени, чтобы защититься от патогенов
Диетолог Наталья Круглова в беседе с "ФедералПресс" объяснила, как выбрать качественные пельмени и избежать патогенов.
Не так давно эксперты Роскачества проверили пельмени и обнаружили в них опасные бактерии и микроорганизмы. По словам Кругловой, на 100% защитить себя от некачественного продукта невозможно.
Чтобы обезопасить себя, медик посоветовала выбирать надежных производителей. При этом диетолог отметила, что даже в продукции крупных производств порой бывают патогенные микроорганизмы.
Специалист также посоветовала варить пельмени столько, сколько указано на упаковке, потому что микроорганизмы разрушаются под воздействием высоких температур.
В заключение врач рекомендовала отдавать предпочтение пельменям с птицей или говядиной. Кроме того, важно смотреть, чтобы в составе присутствовало мясо с минимальным количеством добавок в виде кожи или хрящевой ткани.
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